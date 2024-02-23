غرفة التجارة الأمريكية: «رأس الحكمة» ستضم 120 ألف غرفة فندقية على الأقل

أكد معتز صدقي، نائب رئيس لجنة السياحة بغرفة التجارة الأمريكية، أن إنشاء مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، يعزز من الاستثمار السياحي، من خلال المشروعات التي سيجري إنشائها، سواء منشآت فندقية أو مشروعات سياحية وترفيهية متنوعة.

ولفت إلى أنه وفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم، من أن رأس الحكمة قادرة على جذب نحو 8 ملايين سائح سنويا، فإن عدد الغرف الفندقية التي ستكون موجودة بالمدينة بعد الانتهاء منها، سيتراوح بين 120 إلى 130 ألف غرفة فندقية.

8 مليارات دولار إيرادات سياحية

وأضاف لـ«الوطن»، أن الدخل السياحي المتوقع تحقيقه من رأس الحكمة بزيارة نحو 8 ملايين سائح سنويا، سيكون 8 مليارات دولار على الأقل قابلة للزيادة، وفقا لمتوسط إنفاق السياح وقت اكتمال المشروع، مشيرا إلى أن تحقيق تلك الأرقام، يتوقف على القدرة على تسويق تلك المدينة الساحرة فى الأسواق السياحية المختلفة، فضلا عن حجم الطاقة الإستيعابية للمطارات الموجودة بالمدينة وبالإسكندرية ومطروح القريبتان من رأس الحكمة.

السياح العرب والأوربيين

أشار نائب رئيس لجنة السياحة بغرفة التجارة الأمريكية، إلى أنه من المتوقع أن يفد إلى مدينة رأس الحكمة سياح من مختلف الجنسيات، ولا سيما من الدول العربية، ومن الدول الأوربية الواقعة على البحر المتوسط.