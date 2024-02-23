«اقتصادية الشيوخ»: رأس الحكمة نافذة لمشروعات استثمارية كبرى

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أهمية الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية لدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

رأس الحكمة ضمن استراتيجية تنمية مصر 2052

وشددت النائبة في تصريحات صحفية على أهمية ما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء فى المؤتمر الصحفي والذي انتهي منذ قليل، حول توجه الدولة لتنمية الساحل الشمالي من خلال تنمية مجتمعات متكاملة وإنشاء مدن جديدة وخلق ملايين فرص العمل.

وأوضحت أن تنمية رأس الحكمة تأتي ضمن استراتيجية تنمية مصر 2052 مما يجعل هذا المشروع هو أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، متابعة هذا المشروع الاستثماري الضخم سيوفر العديد من فرص العمالة للشباب المصري، خاصة لأهالي محافظة مطروح، نتيجة تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة، فضلا عن مشاركة شركات ومصانع مصرية فى تنفيذ المشروع.

ولفتت إلى أهمية المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء لتوضيح تفاصيل الصفقة التي تتضمن دخول استثمارات مباشرة في شهرين بـ35 مليار دولار، وهو الرقم الأضخم في تاريخ مصر.

مشروع رأس الحكمة يوفر العملة الصعبة ويقضي على السوق الموازية للدولار

وبينت أن مشروع رأس الحكمة سيكون البداية والنافذة للإعلان عن مشروعات استثمارية أخرى في القريب العاجل مما يوفر العملة الصعبة ويقضي على السوق الموازية للدولار.

واستطردت: سيبدأ الاقتصاد المصري مراحل التعافي من الأزمة التي يعاني منها بسبب الأوضاع الإقليمية التي أثرت على كثير من مداخيل العملة الصعبة لمصر.