عضو بالحوار الوطني: صفقة رأس الحكمة ستزيد من حصيلة مصر الدولارية

ثمن الدكتور رائد سلامة مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني صفقة استثمارات مشروع رأس الحكمة، مؤكداً أن تلك الصفقة تحتوي استثمار أجنبي مباشر وأيضًا مبادلة لجزء من الديون.

وأضاف مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني في تصريح لـ الوطن أنه بموجب هذه الصفقة، وحسب تصريح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فسيدخل مصر 35 مليار دولار خلال شهرين منهم 14 مليار دولار كأموال جديدة fresh money ومنها 11 مليار دولار من خلال إحلالها لودائع لدولة الإمارات، وبشراكة 35% للدولة المصرية في الأرباح.

وأشار سلامة إلى أن هذه الصفقة ستزيد من حصيلة مصر الدولارية، لافتا إلى أن تلك الحصيلة عادة ما تأتي إما من خلال أموال ساخنة أو تحويلات للعاملين بالخارج، أو تصدير سواء لمواد خام أو لمنتجات مصنعة أو من حصيلة قناة السويس والسياحة.

وتابع أن الأهم هو الإستثمار الاجنبي المباشر وهذا هو الحال في هذه الصفقة فالاستثمار الاجنبي المباشر لا ينطوي على أي مخاطر من نوع الأموال الساخنة أو باقي المصادر بسبب حساسيتها للظروف، لكن الاستثمار المباشر يأتي ليبقى وليستمر ويضخ أموالا بالاقتصاد تخرجنا من حالة الركود وما يصحبها من تضخم حاد بسبب أسعار العملة الأجنبية التي يمكن الآن للبنك المركزي أن يعالج مشكلتها التى تتركز في وجود سعرين للعملة، السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

واستكمل أن البنك المركزي الآن مع وجود هذه الحصيلة الكبيرة يتمكن من القضاء على المضاربات ويرفع من سعر العملة المحلية بأن يعكس واقعها او قيمتها العادلة.

وأضاف أنَّ هذه الصفقة لابد أن تأخذ حصتها المناسبة من الرعاية باعتبارها جزءا من اقتصاد الخدمات، إلى جانب الجزء الأهم وهو الصناعات التحويلية حتى يتحول نمط الإقتصاد من ريعي استهلاكي إلى إنتاجي تنموي يركز على الإنتاج وتوطين الصناعة.