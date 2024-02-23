مدينة سكنية جديدة وليست منتجعا سياحيا.. رئيس الوزراء يوضح وصف مشروع رأس الحكمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع رأس الحكمة، يعد من أكبر الإستثمارات الأجنبية على أرض مصر، وتهدف لتوفير العملة الصعبة، جنبًا إلى جنب لتوفير ملايين فرص العمل للشباب المصري.

مدينة سكنية جديدة وليست منتجعا سياحيا

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن مشروع رأس الحكمة، سيكون مدينة سكنية عالمية جديدة، حيث ستحتوي على أحياء سكنية لتلبية الاحتياجات المطلوبة، ومناسبة لكل المستويات الإقتصادية، وستحتوي أيضًا على خدمات عمرانية متكاملة، حيث ستحتوي على جامعات، ومدارس، ومستشفيات، والعديد من المباني الإدارية والخدمية.

وأكد «مدبولي»، أن الحكومة تستهدف أن تحدث تنمية شاملة متكاملة في مدينة رأس الحكمة، حيث تكون مدينة عالمية بأعلى مستوى، على أرض مصرية، موضحا أن مصر تمتلك سواحل واسعة، وأن الإستثمارات الأجنبية على أرض مصر، تأتي تكليلاً لجهود الدولة المصرية في تنمية البنية التحتية، مردفًا أن الساحل الشمالي لمصر متسع يستطيع أن يجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية.

تنمية شاملة مباشرة يستفيد منها أهالي مطروح

وشدد «مدبولي» على أن الدولة مسؤولة وملتزمة بتعويض أهالي مطروح، وأنها حصرت عدد السكان، والمباني، والأراضي الزراعية، مؤكدًا أن الدولة ستعوضهم بشكل كامل، موضحا أن المشروع سيوفر فرص عمل لأهالي مطروح أنفسهم، وأنهم سيستفادوا بشكل مباشر من عملية التنمية.