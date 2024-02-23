«حماة الوطن»: نرحب بصفقة تطوير «رأس الحكمة» ونقف خلف القيادة السياسية

ثمن الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، إعلان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تفاصيل أكبر صفقة استثمار مباشر، من خلال شراكة استثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أن هذه الصفقة تعد تتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية.

حماة الوطن: نُرحب بصفقة تطوير «رأس الحكمة»

وأوضح المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، أن إعلان رئيس مجلس الوزراء، أن هذا المشروع التنموي مع الجانب الإماراتي يعد الأضخم من نوعه في إفريقيا، لأنه حجم الاستثمار هائلا للغاية، مؤكدا أن حزب حماة الوطن، يدعم هذه الصفقة الاستثمارية، ويقف خلف القيادة السياسية، قائلا: «الجميع كان يتحدث خلال الفترة الماضية عن الاقتصاد المصري، إلا أن رد فعل الدولة كان قويا للغاية، من خلال الصفقة الاستمارية الكبرى، بالشراكة مع الجانب الإماراتي».

وأوضح أنه خلال الفترة المٌقبلة في الحوار الوطني سيتم مناقشة أهم الحلول الاقتصادية للتعافي الاقتصاد المصري بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هذه الصفقة الاستثمارية، ستشكل حجر زواية لإزالة عبء شديد على كاهل الدولة والمواطن المصري، وستدعم الصناعة المحلية، وستساهم في توفير العملة الصعبة، وزيادة من فرص العمل للمواطنين.