برلماني: الصفقة الاستثمارية الكبرى تحمل بشائر عدة للاقتصاد الوطني

قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، إن مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، وحجم ما كشف عنه من استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار، تدخل للدولة خلال شهرين، يكشف أهمية تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية والشراكات التي تعظم من معدلات النمو الاقتصادي، مطالبا بضرورة تغير السياسات الحكومية تجاه تنشيط القطاع الخاص التي تحفز من الاستثمار الداخلي والأجنبي لدعم الاقتصاد المصري، ويساعد على استقطاب صفقات جديدة مثيلة.

مشروع رأس الحكمة

وثمن «اللمعي» في بيان له، إعلان الحكومة تنفيذ تلك الصفقة الاستثمارية والحرص على تنفيذ مشروع مدينة رأس الحكمة في أسرع وقت ممكن، والتي ستحمل بشائر عدة لصالح الاقتصاد الوطني وتبرز الثقة لدى المستثمر، حيث جاءت الشراكة بين مصر والإمارات لتأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هي الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة.

الاستثمار الأجنبي المباشر

واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن أھمیة الاستثمار الأجنبي المباشر تتمثل في إعطاء قوة دفع للاقتصاد المحلي بتحسین قدرته على التفاعل مع الاقتصاد العالمي والمشاركة في العملیة الإنتاجیة الدولیة لذلك هناك ضرورة لإعطاء أولوية لدفع تلك الخطى، مشيرا إلى أن مشروع رأس الحكمة يحمل عوائد مهمة لصالح المسار الاقتصادي والمجتمعي والتنموي للدولة المصرية، إذ سيوفر سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، كما أنه سيؤدي إلى توفير ملايين فرص العمل للشباب المصري، خاصة وأن كل شركات المقاولات والتطوير العقاري في مصر ستعمل في مشروعات الصفقة الاستثمارية الكبرى.

وأكد «اللمعي»، أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو طوق النجاة في ظل التحديات التي تواجه مصادر النقد الأجنبي الأخرى، لذلك لابد من العمل على تنمية السياسات وتطويرها حتى تتسق مع الاحتياجات الحالية، لاسيما وأن مصر تعد واحدة من الوجهات الاستثمارية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن ثم هناك ضرورة لاستكمال ما قامت عليه الدولة خلال السنوات الأخيرة لتبني سلسلة من الإصلاحات والتحسينات لتعزيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد.