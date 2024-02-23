خبير اقتصادي: سوق البناء والتشييد سيشهد انتعاشة كبيرة بسبب رأس الحكمة

توقع الخبير الاقتصادي بلال شعيب أن سوق البناء والتشييد سيشهد انتعاشة كبيرة بسبب صفقة رأس الحكمة، وتحديداً بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن جميع شركات المقاولات والتطوير العقاري والمصانع المصرية هي التي سوف تكون مكلفة بتوفير مختلف المواد الخام الخاصة مشروع إنشاء مدينة رأس الحكمة.

توفير فرص عمل

وأضاف «شعيب» خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن مشروع ضخم مثل إنشاء مدينة رأس الحكمة ومساحته 170 مليون متر مربع، وقوامه الاستثماري 150 مليار دولار، سينعش سوق البناء والتشييد، وسيوفر الكثير من فرص العمل، وسيعود بالفائدة على مختلف الشركات والمصانع وشركات المقاولات.

استثمارات 150 مليار دولار

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن تفاصيل الصفقة الاستثمارية مع الإمارات وهي مشروع إنشاء مدينة رأس الحكمة، باستثمارت من الجانب الإمارتي لا تقل عن 150 مليار دولار، كما أن مصر سوف تحصل على 35 مليون دولار خلال الشهرين المقبلين.