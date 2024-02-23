رئيس حزب الجيل: صفقة رأس الحكمة تنهي أزمة الالتزامات الدولارية

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى «رأس الحكمة» بين مصر متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ودولة الإمارات بداية مشجعة في الربع الأول من العام الجديد، تبشر بانفراجة حقيقية تنهي مشكلة الالتزامات الدولارية، وتوحى بنجاح مصر من الإفلات من الكماشة الاقتصادية التي نصبتها دول غربية وصناديق دولية.

واعتبر نجاح الصفقة الاستثمارية الكبرى، إنجازا كبيرا للحكومة ونموذجا لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في حل الكثير من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد ومنها مشكلة البطالة.

مشروع رأس الحكمة

وأضاف «الشهابي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن رأس الحكمة «الشركة القابضة للمشروع»، واستهدافها إنشاء فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، ومطار دولي جنوب المدينة، ستوفر آلاف فرص العمل للمصريين.

وأضاف الشهابي، أنه في ظل أزمة شح الدولار وطلبات صندوق النقد الدولي تنجح الحكومة في إبرام هذه الصفقة الكبيرة، والتي تتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار يدخلون للدولة خلال شهرين، على أن تكون الدفعة الأولى 15 مليار دولار، «منها 11 مليار دولار تنازلت عنها الإمارات ضمن ودائعها في البنك المركزي المصري» والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35 % ؜من أرباح المشروع.

الاستثمار الأجنبي المباشر

واعتبر رئيس حزب الجيل، أن تلك الصفقة هي أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، مشيرا إلى أنها تؤكد نجاح الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة مواردها من النقد الأجنبي.