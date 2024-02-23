بتمويل من البنك الدولي.. 10 معلومات عن أكبر مدينة معالجة مخلفات في الشرق الأوسط

نجحت الحكومة المصرية فى وضع حجر أساس المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، لخدمة محافظتي القاهرة والقليوبية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتمويل من البنك الدولي، بمبلغ 14 مليون دولار للمدينة كمشروع متكامل للحد من تلوث الهواء، والتصدي لآثار تغير المناخ، حيث يعد المشروع أول مدينة متكاملة للمخلفات الصلبة البلدية في مصر.

ونرصد في السطور التالية 10 معلومات عن أكبر مدينة معالجة مخلفات في الشرق الأوسط.

أكبر مدينة معالجة مخلفات في الشرق الأوسط

- مدينة الإدارة المتكاملة للمخلفات تعتبر الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، ويهدف المشروع بالعاشر من رمضان معالجة المخلفات من خلال أحدث التقنيات العالمية والدفن الصحي الآمن للمتبقي من المرفوضات.

- دعم البنك الدولى المشروع بمبلغ 14 مليون دولار من أجل الحد من تلوث الهواء، والتصدي لآثار تغير المناخ.

تفاصيل مدينة معالجة المخلفات

- تقدر موازنة المدينة المتكاملة المالية بـ126 مليون دولار ممثلة في «بنية تحتية، والاستجابة لفيروس كورونا وإدارة مخلفات الرعاية الطبية، والتعزيز المؤسسى والدعم التنظيمى».

- المشروع لكل أنواع المخلفات سواء القمامة أو مخلفات البناء والهدم أو المخلفات الطبية والمخلفات الخطرة.

- مساحة المشروع 1228 فدانا، وستضم مصانع مختلفة فى عملية التدوير.

- المشروع سيعمل على استيعاب كمية المخلفات لمحافظة القاهرة والقليوبية إذ تتجاوز 20% من كامل كمية المخلفات في مصر.

- جرى البدء في الأعمال الإنشائية للمشروع من أعمال السور الخارجي للمدينة.

- يحاط السور الخارجي للمدينة بسياج شجري بطول «9 كم»، وطرق داخلية «طول 4 كم وعرض 60 متر»، إضافة إلى حفر خزان المياه والطريق الرئيسي والتأسيس للمرافق والبنية التحتية.

- تشمل هذه المرحلة إنشاء وتشغيل المرافق والبنية التحتية الداخلية بالموقع أي التي تضم طرق الوصول الخارجية إلى المرفق، والطرق والمسارات الداخلية وسور المجمع ومرافق المياه والصرف والكهرباء والاتصالات.

- من المخطط عمل شبكة إمدادات مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي ونظام تصريف مياه الأمطار وأنظمة مكافحة الحرائق.