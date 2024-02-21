تفاصيل إنشاء أول كليات إنجليزية للطب والتمريض والعلاج الطبيعي في الشرق الأوسط

كشفت الحكومة عن أنّه سيتم إنشاء أول كليات «طب، وتمريض، وعلاج طبيعي» إنجليزية في الشرق الأوسط وإفريقيا بالشراكة مع جامعة باكنجهام، وأول مستشفى تعليمي وخاص تابع لجامعة باكنجهام في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة إن إتش إم سي NHMC للخدمات الطبية (مصر) التابعة لشركة إن إتش إم سي الإنجليزية، لتخصيص أراض لإقامة مشروع طبي تعليمي عمراني متكامل بمدينة الشروق.

تفاصيل الشراكة بين «المجتمعات العمرانية» وشركة NHMC

وأوضحت الحكومة أنّه بموجب العقد المُوقّع اليوم يتم ما يلي.

- تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع طبي تعليمي عمراني متكامل بواقع 65% لإقامة نشاط عمراني و35% لإقامة نشاط طبي تعليمي، وذلك على طريق «القاهرة - السويس» بمدينة الشروق.

- يتم سداد ثمن الأرض بتحويلات من الخارج بالدولار الأمريكي، أو أي عملة أجنبية أخري تكون ضمن العملات الأجنبية المدرجة بقائمة الأسعار الرسمية للبنك المركزي المصري.

- من المُقرر أن يكون المشروع العمراني المتكامل بمساحة 47 فدانًا بنسبة 65% من إجمالي أرض المشروع.

شقق سكنية وفندقية

- يضم المشروع شققا سكنية وأخرى فندقية، ومبانٍ إدارية للتخصصات الطبية، ومولات تجارية، وأكثر من 2000 فرصة عمل في مختلف عناصر المشروع.

- ستتم إقامة مشروع مدينة إليزيوم الطبية التعليمية على مساحة 25 فدانًا بنسبة 35% من إجمالي أرض المشروع.

- يضم المشروع أكاديمية رياضية تحت إشراف طبي لذوي الاحتياجات الخاصة ومدرسة إنجليزية دولية، ومنطقة عمرانية متكاملة تشمل فيلات.

- حجم استثمارات المشروع بالكامل يبلغ 300 مليون دولار أمريكي.

- يشمل المشروع إنشاء مستشفى يتعاون مع شركة «جونسون آند جونسون» العالمية، وكبار الجراحين العالميين على مستوى العالم في إجراء الجراحات الدقيقة في الوجه والفك والركبة.

- إقامة منطقة طبية متخصصة لرعاية المسنين بسعة 76 غرفة.