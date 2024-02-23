رئيس المصرف المتحد: مشروع رأس الحكمة يسهم في التنمية الحضارية والعمرانية لمصر

قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن مشروع رأس الحكمة الكبير الذي أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم خلال توقيع صفقة شراكة بين مصر والإمارات بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، يسهم في التنمية الحضارية والعمرانية لمصر ويدعم اقتصادها القومي.

وأضاف القاضي أن المشروع كذلك يسهم في تقليل الضغوط الاقتصادية والتضخمية على الاقتصاد القومي ويساعد على استقرار سعر الصرف وسوق النقد الأجنبي أيضاً، ويدعم جهود البنك المركزي في القضاء على السوق الموازية.

متانة العلاقات المصرية - الإماراتية

وتابع أن هذا بالإضافة إلى زيادة القدرة والدخل من السياحة وتوفير فرص عمل كبيرة، كما يؤكد متانة العلاقات المصرية - الإماراتية والدعم اللا نهائي من أشقائنا بدولة الإمارات العربية.