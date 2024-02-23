«المستقلين الجدد»: الصفقة الاستثمارية الكبرى نقلة نوعية توفر ملايين فرص العمل

أكد حزب المستقلين الجدد، ترحيبه بما تم الإعلان عنه من تفاصيل مشروع رأس الحكمة، والتأكيد على أنها شراكة مصرية إماراتية.

وأكد دكتور هشام عناني، رئيس الحزب، أن هذا المشروع هو الأكبر في تاريخ الاستثمارات المباشرة الأجنبية ليس فقط في الحجم المالي وفقط، ولكن من خلال التغييرات الاقتصادية الإيجابية المتوقعة للاقتصاد المصري.

الاستثمارات المباشرة الأجنبية

وتابع «عناني» أن رأس الحكمة سيعتبر نقلة نوعية عند تنفيذيها في مفهوم استغلال الساحل الشمالي وتحويله من مجرد منتجعات سياحية إلى مدن ذكية تفتح ملايين فرص العمل ومجالات عديدة أمام الشركات المصرية.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأكد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، أن المتوقع من الاستثمارات والعائدات أثناء تنفيذ المشروع مذهلة، وسيصل إلى أضعاف رأي المال الأصلي للمشروع، مما يؤكد سلامة دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع.

ويؤكد الحزب أن نجاح هذا المشروع سيعطي ثقة وجذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وسيؤكد للعالم كله بأن مصر تملك العشرات بل المئات من الفرص الاستثمارية بما تملكه من بيئة محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي.