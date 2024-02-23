رحلات نيلية ومتاحف أثرية.. أماكن للتنزه في الدقهلية بأرخص الأسعار

مثل جميع محافظات مصر، تتمتع الدقهلية بالمتنزهات والأماكن الجميلة التي يمكن قضاء إجازة سعيدة فيها وبأسعار بسيطة، من أجل الاستمتاع بوقت مميز، خاصة في فصل الشتاء.

وتتميز محافظة الدقهلية بجمالها وامتلاكها السحر والجمال الذي يطغى على مختلف الأماكن، إذ تتمتع المحافظة بعدد كبير من الحدائق العامة التي تلقى إقبالا من المواطنين في الإجازة وفصل الشتاء وغيرها من الأماكن المميزة والتي يمكن زيارتها بأقل التكاليف.

حدائق عامة وكورنيش يحتضن المواطنين للاستمتاع

- حديقة شجرة الدر:

من أكثر الأماكن التي تلقى إقبالا من المواطنين من أجل التمتع بالمناظر البديعة بها، خاصة في الإجازة وفي فصل الشتاء.

وقال محمد إبراهيم، ابن الدقهلية، لـ«الوطن»، إنه اعتاد التردد على حديقة شجرة الدر في فصل الشتاء بالأخص: «ساحرة بجمال المنظر البديع بها كأنك في لوحة فنية عناصرها الخضرة ومياه النيل».

ويمكن للمواطنين التوجه إلى حديقة شجرة الدر لأنها من أرخص الحدائق العامة في الدقهلية، إذ تبلغ قيمة التذكرة الخاصة بها 5 جنيهات فقط، ويوجد بها كورنيش النيل وملاهي بيبو لاند.

ممشى بالمكان لممارسة الرياضة

- ممشى المنصورة الجديد: تم افتتاحه منذ أيام، ويعتبر متنفسا للخروج لسكان المحافظة بشكل عام والمنصورة بشكل خاص.

وقالت روان محمد، ابنة الدقهلية، لـ«الوطن»، إنها اعتادت على زيارة الممشى في الإجازة وفصل الشتاء من أجل ممارسة الرياضة المفضلة لها وهي الباتيناج أو السكيت رفقة زملائها.

- ممشى المحافظة بجانب ميدان أم كلثوم: يمكن للمواطنين الجلوس بالممشى والاستمتاع بالمناظر بعد أن تم تطويره بالمجان، بالمناظر بها بديعة.

المنصورة الجديدة طفرة جديدة بالدقهلية

- مدينة المنصورة الجديدة:

أضيفت في السنوات الأخيرة لمحافظة الدقهلية، ونالت جذب الانتباه من قبل 3 محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وتمتاز بشواطئ مبدعة وكورنيش ذكي وخروجات من أجل الاستمتاع لتنافس بجمالها المدن الساحلية الكبرى.

متحف ابن لقمان ذكرى من التاريخ

- متحف ابن لقمان:

أكد رضا سلامة، المشرف العام على آثار الدقهلية، لـ«الوطن» أن المتحف يلقى إقبالا كبيرا من المواطنين والرحلات المدرسية، خاصة في فترة شهر فبراير بسبب العيد القومي الدقهلية.

وأشار إلى أن المتحف يحمل بين جوانبه تاريخا كبيرا لمدينة المنصورة والذي أُسر به الملك لويس التاسع، ويوجد بالمتحف الغرفة التي أسر بها ولوح فنية تعكس المعركة.