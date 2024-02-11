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خالد فوهامي: توقعت خروج منتخب المغرب من الأمم الأفريقية

كتب:

محمد عزالدين
01:03 ص | الأحد 11 فبراير 2024
خالد فوهامي

خالد فوهامي

قال خالد فوهامي، حارس المغرب ومدربها السابق، إن بطولة كأس الأمم الأفريقية الحالية شهدت العديد من المفاجآت، حيث سقطت المنتخبات القوية مثل تساقط أوراق الشجر، وهذا يعني بأنه لم يعد هناك في الكرة الأفريقية منتخبات صغيرة، ويجب على كل المنتخبات الاستعداد بشكل جيد.

خروج المغرب ومصر مفاجأة

وأضاف «فوهامي»، خلال مداخلة ببرنامج «كان 2023»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه كان يتمنى من منتخبي المغرب ومصر الوصول للأدوار النهائية، لكن للأسف خروجهما كانت مفاجأة كبيرة، ما يدل على أنه لا يوجد منتخبات صغيرة في القارة الأفريقية، ويجب الاستعداد بشكل جيد لأنه بإمكان أي منتخب الذهاب بعيدا في أي منافسة.

وعن خروج منتخب المغرب مبكرا، أوضح أنه كان يعلم بأن المنتخب سيواجه صعوبات في البطولة، على الرغم من تحقيقه إنجاز تاريخي في كأس العالم، إلا أن باقي المنتخبات كانت لديها عزيمة وحماس لمواجهة المغرب.

وأوضح أن هناك بعض الصعوبات التي واجهت المنتخب منها اللعب في الأراضي الأفريقية، وبالتالي كانت تخميناته في محلها رغم أن البداية كانت موفقة نوعا ما وتحقيقه 7 نقاط في دور المجموعات.

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