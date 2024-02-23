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مقرر «الاستثمار بالحوار الوطني»: انفراجة في الاقتصاد المصري بعد صفقة رأس الحكمة

كتب:

منى صلاح
07:29 م | الجمعة 23 فبراير 2024
خلال توقيع صفقة مشروع رأس الحكمة

خلال توقيع صفقة مشروع رأس الحكمة

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إنَّ أهمية الصفقة المعلن عنها اليوم بين مصر والإمارات، بشأن مشروع تطوير رأس الحكمة، تكمن في ضخ 35 مليار دولار لمصر، ما يعني انفراجة كبيرة في الاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «صبري»، في مداخلة هاتفية، خلال تغطية خاصة لشاشة «cbc» عن مشروع رأس الحكمة: «نتوجه بالتحية والشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد»، مؤكدا أنَّ المشروع يوطد العلاقات القوية بين مصر والإمارات.

رأس الحكمة المشروع الاستثماري الأضخم 

وتابع: «المشروع هو الأكثر ضخامة في تاريخ مصر كاستثمار أجنبي مباشر، والأضخم في المنطقة بالكامل، ورقم كبير للاقتصاد المصري وسط تحديات وظروف اقتصادية».

وأكد أنَّ المشروع له دلالة وصدى في الخارج ويبرهن على قوة الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين، وهو نتاج جهد وعمل متواصل على مدار سنوات والنجاح الذي حققته مصر في البنية التحتية والمرافق والطرق والمواني، ويعود بالخير اليوم على الشعب ككل بجذب استثمارات أجنبية.

قبلة ومنتج سياحي في حوض البحر المتوسط

وتابع: «نجاح مصر في تجربة العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وغيرها من المدن، يجعل المستثمر الأجنبي يرى في مشروع رأس الحكمة، أنه قبلة ومنتج سياحي في حوض البحر المتوسط».

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بقلم منى صلاح