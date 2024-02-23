10 معلومات عن مدينة رأس الحكمة.. مركز عالمي جديد للسياحة (صور)

وضعت الحكومة المصرية مخططا استراتيجيا شاملا لمنطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي، لتصبح مركزا عالميا للسياحة في مصر، عبر إقامة مركزا سياحيا متكاملا ليحقق طفرة غير مسبوقة في دعم قطاع السياحة، ولجذب السياحة العالمية والمحلية بمختلف أنواعها.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مدينة رأس الحكمة، وأهم المناظر الخلابة بها، وفق المخطط الاستراتيجي الذي أعلنته الحكومة في وقت سابق.

أبرز المعلومات عن مدينة راس الحكمة

- تمتد المدينة السياحية العالمية في الساحل الشمالي الغربي على بعد 50 كيلومترا بين مدينتي الضبعة ومرسى مطروح، وتتبع جغرافيا محافظة مرسى مطروح.

- للمدينة موقع وإطلالة رائعة على البحر الأبيض المتوسط.

- تبلغ المسافة بين محافظة القاهرة ومدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي نحو 140 كيلومترا.

- المدينة تحتوي على مناظر طبيعية خلابة وتتميز بالمياه الصافية والشواطئ الرملية الرائعة.

- شواطئ المدينة آمنة للسباحة فهي تقع على البحر المتوسط الذي يتسم بالهدوء وقلة الأمواج فيه.

- تحتل المدينة موقعا استراتيجيا مميزا لقربها من ميناء العلمين الجوي، وميناء الحمرا للبترول، كما تقع بالقرب من مطار مرسى مطروح الدولي، ومطار برج العرب الدولي.

- وفق آخر تقرير حكومي، يستهدف قطاع «الجراولة – رأس الحكمة» تحقيق التكامل والترابط بين كل المحافظات والمناطق الساحلية، ومنها: الإسكندرية والعلمين والضبعة ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم.

- للمنطقة العديد من المقومات التي تسهم في تعزيز التنمية الزراعية والصناعية، فهي جاهزة لإقامة صناعات غذائية متنوعة كتعبئة التين والتمور، بخلاف مصانع استخلاص الزيوت واستغلال النباتات الطبية والعطرية واستغلال المخلفات الزراعية لتصنيع الأعلاف.

- يمتد نطاق الساحل الشمالي الغربي لنحو 550 كيلومترا على ساحل البحر المتوسط، بداية من حدود محافظة الإسكندرية، وصولا لحدود مُحافظة مطروح بعُمق يتراوح بين 5 و20 كيلومترا.

- توفر المدينة الكثير من فرص العمل للشباب بسبب تشييد المشروعات السياحية فيها، بخلاف امتلاك المدينة للعديد من الخدمات.