مدبولي: نجاح اقتصاد أي دولة يقاس بقدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنَّ موضوع بيع الأصول أو استثمار الأصول الموجودة في أي دولة أمر مهم جدًا، مشيرًا إلى أن كل دول العالم وبالأخص منطقة الشرق الأوسط يتمّ قياس مقدار نجاحها بكيفية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أن الاستثمار الأجنبي المباشر يأتي في صورة شراء أصل والبدأ في تنميته وتطويره بما يعود على الجهتين أو الدخول على مشروع مثل المشروع الاستثماري الحالي والعمل على تنمية متكاملة، متابعًا: «نجاح الاقتصاديات العالمية تقاس بقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة».

واستكمل: « أطلقنا وثيقة سياسية ملكية الدولة والتي دائمًا ما يثار مدى جدية الدولة في تنفيذها على أرض الواقع، وهذا المشروع هو ترجمة حقيقية لمدى جدية الموضوع، في كيفية تعظيم شراكة القطاع الخاص والزيادة من الاستثمارات الخارجية المباشرة من أجل توفير عملة صعبة للدولة المصرية».

وتابع: «الهدف من جذب العملة الصعبة هو حل الفجوة الموجودة بين الإيرادات والمصروفات، ومثل هذه النوعية من المشروعات الاستثمارية هي الحل الوحيد لهذا الموضوع، ولكن الدولة المصرية ليس لديها الموارد الطبيعية الكافية في ثروات طبيعية غنية كافية للدولة، ولكن النجاح في كيفية ترجمة الأصول في تعظيم الاستثمارات».

ونوه إلى أنَّ المشروع الحالي ليس بيع للأصول ولكنه شراكة، إذ تأخذ الدولة مبلغ مقدمًا، مع الاستمرار مع المطور على امتداد المشروع بنسبة وبحصة من الأرباح وهذا يعد أفضل طريقة لتعظيم أصول الدولة والاستفادة منها.