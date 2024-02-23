عضو بـ«التنسيقية»: مشروع تطوير «رأس الحكمة» تكليل لجهود الدولة في جذب الاستثمار

قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أمين عام الحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى لتطوير مدينة «رأس الحكمة»، يأتي تكليلا لنجاحات وجهود الدولة المتضافرة لجذب الاستثمارات المباشرة وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

مشروع تطوير «رأس الحكمة» تكليلا لجهود الدولة في جذب الاستثمار

وأضاف «هجرس» في تصريحات له، أن المشروع شراكة استراتيجية وتعاون ثنائي بين البلدين الشقيقين، عن طريق تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، عن طريق الاستثمار فيها، وليس بالبيع كما يروج المغرضون، مثمنا ثقة الإمارات في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.

وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، أن مشروع تطوير وتنمية «رأس الحكمة» يعتبر أكبر صفقة استثمارات مباشرة عقدتها مصر، حيث يتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار، سيتم تحويلهم لمصر على دفعتين الأولى 15 مليار دولار، والثانية بعد شهرين بقيمة 20 مليار دولار، بالإضافة إلى حصول الدولة المصرية على 35%؜ من أرباح المشروع.

وأشار إلى أن الاستثمار المباشر يساهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل، والقضاء على أزمة العملة الصعبة والتضخم وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن مصر تمتلك كثيرا من المقومات التي تجعلها واجهة نموذجية للاستثمارات.