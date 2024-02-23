مسؤولون إسرائيليون: القضاء على حماس هدف بعيد المنال.. ويحتاج سنوات

قال مسؤولون إسرائيليون وغربيون، إن القضاء على حركة حماس، والفصائل الفلسطينية بعيد المنال، على الرغم من تدمير معظم قطاع غزة على مدار 4 شهور من الحرب، بحسب ما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز».

صعوبة القضاء على حركة حماس

وذكر مسؤول في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن حملة القضاء على حماس تحتاج سنوات، وبالرغم من مرور أربعة شهور على الحرب، كشف المسؤول الإسرائيلي أن أجهزة الاستخبارات ما زالت منخرطة في مهمة شاملة للكشف عن القدرات العسكرية للفصائل الفلسطينة.

5 آلاف مقاتل ما زالوا في الشمال

وفي سياق متصل، عاد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى شن هجومًا عسكريًا جديدًا بعد أن أعلن عن عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية، للسيطرة على المدن الشمالية، عقب أسابيع من انسحاب آليات وجنود الاحتلال منها، والانتقال إلى الجنوب، حسبما ذكرت شبكة «سكاي نيوز».

وصرح مسؤول عسكري إسرائيلي، بأن حماس ما زالت تمتلك 5000 مقاتل في الشمال، يمثلون تهديدًا خطيرًا على قوات الاحتلال، مع إمكانية قصف مواقع ومستوطنات إسرائيلية.