استطلاع رأي إسرائيلي: تل أبيب لن تنتصر على الفصائل الفلسطينية

أجرى معهد الديمقراطية الإسرائيلي استطلاعا للرأي بشأن «النصر المطلق» على الفصائل الفلسطينية الذي أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت سابق من شهر فبراير الجاري، قائلا: «إن إسرائيل على مسافة قريبة من النصر المطلق».

نتائج الاستطلاع الإسرائيلي

وسلطت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، الضوء على نتائجه، وتبين أن 51% من المشاركين اليهود و77.5 % من العرب الإسرائيليين، يعتقدون أن هناك احتمالا ضعيفا أن تنتهي الحرب بالنصر على الفصائل، بينما أظهرت التوجهات السياسية للمشاركين اتفاق 84% من اليسار و63% من الوسط و55% من اليمين، على أن احتمال «النصر المطلق» منخفض.

لا نية لإنهاء الحرب

أعلن نتنياهو أن حكومته لا نية لها بإنهاء الحرب في قطاع غزة، قبل القضاء على الفصائل الفلسطينية، وتوعدت بتوسيع هجماتها لتشمل مدينة رفح على الحدود مع مصر التي يتكدس بها نحو 1.5 مليون نازح بعد تكثيف الغارات المستمرة في وسط وجنوب القطاع، رافضين مبدأ إقامة دولة فلسطينية، رغم الضغوط الدولية والداخلية التي تتعرض لها دولة الإحتلال.

تسخير الجنود الإسرائيليين واستنزافهم

وفي مقالة نشرتها صحيفة «هآرتس» العبرية، تحدث فيها الكاتب يوسي كلاين قائلاً: «إن المقاتلين في الجيش الإسرائيلي ليسوا غائبين عن الواقع ولا أغبياء، وهم يدركون أن الحكومة تقاتل على ظهورهم، وأنهم وقود مدافعها».

عدم كفاءة الجيش الإسرائيلي

أضاف أن هؤلاء المقاتلين يرون أين تذهب الأموال، وعدم الكفاءة في التعامل مع النازحين الإسرائيليين، واللامبالاة تجاه المحتجزين، وبالرغم من ذلك يقومون بتغيير هدف الحرب كل أسبوع، من «إسقاط الفصائل الفلسطينية» في الماضي، إلى «النصر المطلق» الآن، وقال إن الهدف من هذا الحفاظ على حكم نتنياهو، لا إسقاط المقاومة ولا إطلاق المحتجزين.