«صحة الشرقية» توضح أسباب الصداع النصفي.. بينها تناول الكافيين

كشفت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية عن عدة عوامل تؤدي إلى الإصابة بالصداع النصفي، موضحة في نشرة توعوية، إن الصداع النصفي هو ألم نابض بأحد جانبي الرأس مع حدوث بعض الأعراض مثل حساسية للضوء والضوضاء واضطرابات في الرؤية والغثيان والقيء.

عوامل تؤدي إلى الإصابة بالصداع النصفي

وتابعت: «قد يبدو الصداع النصفي عشوائيا في ظهوره، إلا أنه في الحقيقة ناتج عن عوامل محفزة مختلفة منها، الضغط العصبي وهو العدو اللدود للذين يعانون من الصداع النصفي، والهرمونات حيث تزداد احتمالية إصابة النساء بالصداع النصفي بمقدار 3 مرات مقارنة بالرجال، وهناك 75% من النساء يُصبن بنوبات الصداع خلال فترة الحيض بسبب التغيرات في مستويات هرموني الأستروجين والبروجستيرون».

وأضافت المديرية، أن التغييرات أو عدم انتظام جدول النوم أيضا من العوامل المسببة للصداع النصفي، والعلاقة بين الصداع النصفي والنوم ثابتة، لأن النوم يعيد ترميم وتجديد كل أجزاء الجسم بما في ذلك المخ، فمن المنطقي أنه عندما يصبح جدول نومك غير منتظم تزداد احتمالية الإصابة بالصداع النصفي، بالإضافة إلى المحفزات الحسية مثل الإضاءة القوية والضوضاء العالية والروائح النفاذة، والطقس مثل التغييرات في الضغط الجوي أو درجة الحرارة.

أطعمة تسبب الصداع النصفي

وأشارت مديرية الصحة إلى أن أيضا من بين الأسباب التي تؤدي إلى الصداع النصفي «الكافيين، والأطعمة التي تحتوي على الهستامين، والجلوتامات أحادية الصوديوم، والشيكولاتة والجبن والمحليات الصناعية مثل الأسبارتام واللحوم المقددة».