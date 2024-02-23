50 شابا يٌشاركون في تنظيم مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية

قال الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، إن روح التعاون بين شباب محافظة الإسماعيلية هي أحد أسباب نجاح المهرجان في دوراته الماضية.

وأضاف رئيس مهرجان الإسماعيلية خلال اختيار شباب المتطوعين من أبناء المحافظة أنه جرى تلقي طلبات الانضمام للجنة المتطوعين بالمهرجان على مدار الأيام الماضية، لكن كان بعض الشروط منها التفرغ التام للنشاط التطوعي بالمهرجان خلال الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس فترة انعقاد فعاليات المهرجان.

وتابع: «تضمنت الشروط ألا يقل السن عن 18 سنة، وأن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عال، أو على الأقل طالب بإحدى الجامعات، وإجادة لغة أجنبية كاللغة الانجليزية أو غيرها، بالإضافة إلي أن يكون المتطوع حسن المظهر و السمعة و السلوك، ولديه القدرة على التعاون و إجادة العمل بروح الفريق».

وقال الناقد عصام زكريا إن هناك فترة التدريب واجتماعات تحضيرية قبل انطلاق فعاليات المهرجان، مشيرا إلى أن لجنة المتطوعين بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية في دورتها الـ 25 أنهت اليوم الجمعة توزيع الأدوار علي الشباب المتطوعين من أبناء الإسماعيلية استعدادا لانطلاق المهرجان الأربعاء المقبل.

اجتماعات تنظيمية للمتطوعين

وعقدت لجنة المتطوعين اليوم اجتماع تنظيمي برئاسة حنان الضبع، ومحمد محمدين وسها سليم تم فيه ترتيب مهام كل فريق ومهامه من فرق التنظيم والاستقبال وفريق اللجنة الإعلامية.

وتضم لجنة المتطوعين في مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والأفلام القصيرة لدورته الـ 25 أكثر من 50 شابا وفتاة من أبناء المحافظة لمرافقة المخرجين وتسهيل إجراء الندوات وعروض الأفلام والورش المختلفة المقامة علي هامش المهرجان.

ووجه مسؤولو لجنة المتطوعين بالإسماعيلية بأهمية التنسيق المستمر مع رؤساء اللجنة والتواصل المباشر معهم في كل ما يخص الفاعليات والضيوف والالتزام بمواعيد العروض والندوات والورش.

وينطلق مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والقصيرة، والمقرر انعقاده في الفترة 28 فبراير الجاري وحتى 5 من شهر مارس بحضور عدد من مخرجي الأفلام من مختلف أنحاء العالم.