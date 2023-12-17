مد فترة استقبال الأفلام في مهرجان الإسماعيلية حتى 30 ديسمبر
كتب:
نورهان نصرالله
12:09 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
الناقد عصام زكريا
قررت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة مد فترة استقبال الأفلام للمشاركة بالمهرجان، وذلك نظراً لكثرة الأفلام المتقدمة للدورة الـ 25.
وصرح رئيس المهرجان الناقد السينمائي عصام زكريا استقبال الأفلام سيكون حتى 30 ديسمبر الجاري، على أن تكون سنة إنتاج الأفلام 2023، والتقديم من خلال الموقع الرسمي للمهرجان.
تفاصيل الدورة الـ 25 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي
وتًقام الدورة 25 من المهرجان في الفترة من 28 فبراير وحتى 5 مارس 2024، ويقيم مهرجان الإسماعيلية المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر سنوياً بمحافظة الإسماعيلية.
ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.