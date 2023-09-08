ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية اليوم

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الليلة حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، بحفل خاص يتضمن عروض لجميع الفرق الفنية المصرية والأجنبية المشاركة في المهرجان.

حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للكتاب

وأضاف عمرو البسيوني في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يقام حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في قصر ثقافة الإسماعيلية ويتضمن عروضا فنية متنوعة للفرق المصرية والأجنبية في قصر ثقافة الإسماعيلية 8 مساء، والحفل من إخراج المخرج هشام عطوة.

أضاف: «شهدت الدورة الحالية مجموعة من الفعاليات حول «استلهام وتوظيف التراث في فرق الفنون الشعبية» والذي شهد مناقشات حول الفن الشعبي والمأثور الشعبي، كما شهد لأول مرة مشاركة ذوي الهمم من خلال مشاركة فرقة القلوب البيضاء لذوى الهمم التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

9 فرق فنون شعبية في مهرجان الإسماعيلية

وشارك في مهرجان الإسماعيلية 9 فرق فنون شعبية مصرية، تابعة لقصور الثقافة، وهي: «الإسماعيلية، الحرية بالإسكندرية، الشرقية، العريش، مطروح، سوهاج، الأقصر، أسوان، ملوي»، و6 فرق من دول: «الهند، وسيرلانكا، ورومانيا، والمكسيك، وفلسطين، وإندونيسيا»، بالإضافة إلى فرقة من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية.

مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الـ 23، بمشاركة 17 فرقة فنون شعبية مصرية وأجنبية أقيمت فعالياته في نادي الشيخ زايد، ونادي الفيروز، ونادي الدنفاه، ونادي الأسرة، وفايد، والقنطرة غرب، والقصاصين.