«سياحة الحوار الوطني»: مشروع رأس الحكمة قاطرة تنمية عالمية لقطاع السياحة بمصر

قالت النائبة نورا علي، مقرر لجنة السياحة بالحوار الوطني، ورئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن مشروع رأس الحكمة بمثابة قاطرة تنمية عالمية لقطاع السياحة في مصر ووضعه في مكانته الرائدة العالمية.

مستقبل الاستثمار السياحي

وأوضحت مقرر لجنة السياحة بالحوار الوطني، في بيان، أن مشروع رأس الحكمة يعظم من مكانة منطقة الساحل الشمالي بوصفها مستقبل الاستثمار السياحي في مصر، نظرًا لما تتمتع به من مقومات متفردة، مؤكدة أن المشروع يتماشى مع رؤية لجنة السياحة الرامية إلى رفع معدلات النمو السياحي

تحديات القطاع السياحي

وأضافت، أن التحديات التي تواجه القطاع السياحي تستدعي دومًا التفكير الابتكاري في خلق فرص استثمارية سياحية واعدة ومستدامة تسهم في خلق أنماط جاذبة توفر لزوار مصر تجربة استثنائية.

وأشارت إلى أن المشروع سيساهم في زيادة معدلات النمو في القطاع السياحي من خلال توفير ملايين فرص العمل، وهو بداية مثالية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية تُحسب لقيادتنا السياسية الحكيمة.