حزب الخضر المصري: مشروع «رأس الحكمة» خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار

أعرب حزب الخضر المصري، عن تفاؤله بشأن إنشاء مدينة رأس الحكمة، باعتباره خطوة هامة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، ضمن خطوات أكثر تتضمن الاستثمار في المورد البشرى، وتوطين الصناعة والزراعة الحديثة، ووسائط التكنولوجيا.

توقيع أضخم صفقة استثمارية كبرى

وعبّر الحزب، في بيان، عن شكره وامتنانه الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، التي نجحت اليوم بحرفية كبيرة في توقيع أضخم صفقة استثمارية في تاريخ مصر الحديث مع شركة أبو ظبي للاستثمار، والتي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار بخلاف أرباح أخرى، تصل إلى 35% عند التشغيل، ومن المتوقع أن تكون مدينة رأس الحكمة درة الساحل الشمالي في السنوات المقبلة، خاصة مع جهود الدولة المصرية التي لم تألو جهدا في إنشاء بنية تحتية قوية في منطقة الساحل الشمالي، خاصة في مجال إتاحة الطاقة الكهربائية النظيفة، والتي سيتم توليدها من محطة الضبعة النووية، وقرب الانتهاء من تشغيل القطار السريع العين السخنة- العلمين وافتتاح طريق الساحل الشمالي الدولي.

إنشاء مدينة رأس الحكمة

وأكد حزب الخضر المصري، أن مشروع إنشاء مدينة رأس الحكمة سيكون له تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على الاقتصاد المصري في الأيام المقبلة، خاصة في مجال استقرار سوق العملات الأجنبية في مصر، وانخفاض التضخم بالإضافة إلى توفير مئات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري، وانتعاش السوق المصري مع تنمية الساحل الشمالي بطريقة مستدامة، وفي إطار خطة الدولة المصرية حتى عام 2052

وأوضح خالد جوشن، رئيس حزب الخضر المصري، أن مدينة رأس الحكمة ستكون نموذجًا يحتذي به لمدن الجيل الخامس، يتم فيها مراعاة تصميم المدن الذكية والمعايير الدولية البيئية في أدارة المدن الخضراء، معتمدًا على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدام تقنية إنترنت الأشياء في قطاع النقل والنظم الأمنية، وفي رصد درجات الحرارة والطقس وغيرها من مناحي الحياة، التى لا غنى لسكان تلك المدينة الواعدة، وفي ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.