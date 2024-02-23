رئيس «اقتصادية النواب»: صفقة رأس الحكمة عادلة.. وتتفق مع الدستور المصري (فيديو)

أكّد النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنّ الصفقة الاستثمارية الكبرى «رأس الحكمة»، جاءت في يوم مبهج للشعب المصري؛ لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية عديدة، مشددًا على أن هذا المشروع يتفق مع الدستور المصري بوجوب جذب الاستثمار الأجنبي، كما أن هذا المشروع متفق تمامًا مع كافة المواد المنصوص عليه في قانون الاستثمار المصري.

صفقة «رأس الحكمة» عادلة للطرفين

وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن هذه الصفقة «رأس الحكمة» عادلة للطرفين سواء المستثمر الإماراتي والحكومة المصرية، وتعتبر أحد المشروعات الكبرى، لتوفير سيولة نقدية من العملة الدولارية بشكل مباشر، تحقق مجموعة من الأهداف لتعزيز قيمة الجنيه، وتعظيم القوة الشرائية، ومساعدة الدولة المصرية في تحجيم التضخم وانخفاض الأسعار.

الاقتصاد المصري قوي ومرن

وأوضح أن هذا يدل على أن الاقتصاد المصري قويًا ومرنًا ولن يتعرض لأزمات، مشددًا على أن الدولة والاقتصاد لن يتعرض للإفلاس في أي مرحلة، منوهًا إلى أن معدل النمو مرتبطًا بالاستثمارات الجديدة والتي تعمل على إنتاج منتجات جديدة، كما أن معدلات التنمية تزيد ومعدل الدخل للمواطن يزيد وتتحقق الرَفَاهيَة الاقتصادية.