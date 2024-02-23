خالد أبوبكر: حجم الدين الخارجي لمصر يهبط بقيمة 11 مليار دولار

أعلن الإعلامي خالد أبو بكر، عبر حسابه الشخصي على موقع «إكس»، أنّ حجم الدين الخارجي لمصر، هبط بقيمة 11 مليار دولار.

pic.twitter.com/ZuL6zOeAVP — المحامي خالد ابوبكر- KHALED ABOU BAKR (@ABOUBAKRLAWFIRM) February 23, 2024

مشروع تنموي استثماري متكامل

يأتي ذلك، بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، عن مشروع تنموي استثماري متكامل؛ ليكون الأضخم في الاستثمار في مصر، ألا وهو مشروع مدينة رأس الحكمة، الذي يوفر ملايين من فرص العمل، ويُسهم بشكل كبير في حل أزمة السيولة الدولارية كونه أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات.