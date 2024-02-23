خالد أبوبكر: حجم الدين الخارجي لمصر يهبط بقيمة 11 مليار دولار
كتب:
محمد عزالدين
09:38 م | الجمعة 23 فبراير 2024
الإعلامي خالد أبوبكر
أعلن الإعلامي خالد أبو بكر، عبر حسابه الشخصي على موقع «إكس»، أنّ حجم الدين الخارجي لمصر، هبط بقيمة 11 مليار دولار.
February 23, 2024
مشروع تنموي استثماري متكامل
يأتي ذلك، بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، عن مشروع تنموي استثماري متكامل؛ ليكون الأضخم في الاستثمار في مصر، ألا وهو مشروع مدينة رأس الحكمة، الذي يوفر ملايين من فرص العمل، ويُسهم بشكل كبير في حل أزمة السيولة الدولارية كونه أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات.