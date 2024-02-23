«إسكان النواب»: مصر أرض الفرص ومشروع «رأس الحكمة» بداية الإنفراجة

أكد المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية، بذلك جهدًا كبيرًا للوصول لمشروع واتفاقية «رأس الحكمة»، التي تنم عن الثقة الشديدة بالاقتصاد المصري، والاطمئنان للاقتصاد، وأن هناك فرص استثمارية مربحة وناجحة في مصر.

مصر مكان جاذب للاستثمار

أوضح «شكري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن مصر مكان جاذب للاستثمار، ولا يتم وضع هذه الاستثمارات إلا بدراسات، وأن يعود له بالنفع، مؤكدًا أنه كان هناك شراكة مع شركات إماراتية للعمل في الساحل الشمالي وحققت نجاحات كبيرة، لذلك «رأس الحكمة» تجربة لها سابقة ناجحة، منوهًا بأن مصر أرض الفرص.

صفقة اليوم بداية الانفراجة

وأضاف أن صفقة اليوم بداية الإنفراجة، وأنه سيكون هناك صفقات ستحدث قريبًا، وتعود على المصريين والدولة بالنفع، مؤكدًا أن مشروع رأس الحكمة سيوفر 100 ألف فرص عمل وإجمالي استثماراته 200 مليار دولار وسيكون لها إرادات ضريبية وتشغيلية ضخمة للغاية وسيغير شكل الساحل الشمالي ويستقطب سياح كبير جدًا واليوم هو مفرح لمصر.

مشروع رأس الحكمة لم يحدث في أي دولة محيطة

وشدد على أن الجهد الذي ظهر اليوم في مشروع رأس الحكمة، هو جهد مجلس الوزراء، وكان هناك تواصل بين مجلس الوزراء ومجلس النواب، منوهًا بأن هذه الصفقة تعد أكبر صفقة ولا يوجد أي صفقة مشابهة لمثل هذه الصفقة ولم تحدث في أي دولة محيطة خلال الـ20 عاما الماضية.