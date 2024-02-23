محمود مسلم: مشروع رأس الحكمة شراكة وليست بيع أصول.. والحكومة التزمت بالشفافية

أشاد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، بالشفافية التي صاحبت الإعلان عن صفقة مشروع «رأس الحكمة»، قائلا إن هذا حق للمصريين، بحيث لا تترك الأمور لأحد يتلاعب أو يطلق شائعات حول الصفقة.

مسلم: رئيس الوزراء أوضح كل تفاصيل الصفقة بشفافية تامة وأغلق باب الشائعات

وأضاف «مسلم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، أن الصفقة عبارة عن شراكة وليس بيع أصول، ولمصر نسبة 35% من أرباح المشروع، وكل الأمور أوضحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشفافية تامة وأغلق الباب أمام الشائعات أو الأمور التي اعتادت جماعة الإخوان الإرهابية على ترويجها.

وأشار إلى أن الإقبال على الساحل وإقامة موسم العلمين من الدول العربية كان كبيرا، وهي أمور تكمل بعضها، فهي نتاج الطفرة التي حدثت في البنية الأساسية المصرية والرؤية المصرية في المدن جديدة، وتشغيل للعمالة والسياحة.

هناك رؤية من الرئيس السيسي حول تنمية الساحل الشمالي

وأوضح أن المشروع ضخم للغاية، ومتكامل ومدينة سكنية طوال العام ليس فقط للسياحة، وهذا النهج الذي سارت عليه مدينة العلمين الجديدة، لافتا إلى أن هناك رؤية من الرئيس السيسي حول تنمية الساحل الشمالي.