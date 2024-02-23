عضو بـ«التنسيقية»: صفقة رأس الحكمة مبشرة بالخير وجاءت في توقيت مهم

قالت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن صفقة «رأس الحكمة» تكشف قدرات الاقتصاد المصري، وأنه مازال صاحب الفرص الواعدة للاستثمار الأجنبي، منوهة بأن هذه الصفقة مبشرة بالخير لجميع المستثمرين سواء المستثمر الإماراتي الشريك في هذا المشروع أو المستثمر في القطاع الخاص المصري الذي سيشارك في تنفيذ هذا المشروع.

الصفقة تأتي في توقيت مهم

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، بأن هذا المشروع يؤكد أننا نسير بخطى ثابتة في استراتيجية التنمية العمرانية لمصر 2052، إذ أن هذه المنطقة كان مخططًا لها التنمية العمرانية قبل 2025، إلا أن هذا الاستثمار في رأس الحكمة يأتي في توقيت مهم في ظل الأزمة العالمية التي يمر بها العالم أجمع.

الصفقة تضخ أكبر حجم من الاستثمار المباشر

وأوضحت، الصفقة تضخ أكبر حجم من الاستثمار المباشر في تاريخ مصر على دفعتين وهي فرصة واعدة لمصر وتأتي في توقيتها الصحيح، مشددة على أن المواطن يستفيد من هذا الاستثمار، حيث إن ضخ هذه الأموال يعمل على توازن في سعر الصرف وكبح جماح التضخم.