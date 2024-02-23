عضو بـ«التنسيقية»: صفقة «رأس الحكمة» ضربة قاتلة للسوق الموازية (فيديو)

علّق النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مشروع «رأس الحكمة»، موضحًا أنّها أكبر صفقة استثمارية في تاريخ مصر، وهناك واستثمارات متوقعة 150 مليار دولار، ويتم إسقاط ديون بقيمة 11 مليار دولار، مضيفًا: «هكذا يجب أن تستثمر مصر أصولها».

الشراكة مع الإمارات يعطي انطباع جدية المشروع

ونوه «درويش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، بأن الشراكة مع الإمارات يعطي انطباع جدية المشروع، مشددًا على أن ضخ 35 مليار دولار خلال شهرين يعني توفير تسهيلات للشركات الوطنية؛ لتوفير مستلزمات إنتاج والسلع الاستراتيجية واستمرار المشروعات الكبرى.

ما حدث اليوم هو شراكة وليس بيع أصول

وأوضح أن ما حدث اليوم هو شراكة وليس بيع أصول، ويتم الاستثمار في منطقة حيوية وهو تطوير كامل لبنية تحتية متكاملة في مدينة «رأس الحكمة»، وهي أكبر صفقة استثمارية في تاريخ مصر ووكالات الأنباء العالمية تداولت المشروع بشكل كبير.

وشدد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن صفقة «رأس الحكمة» ضربة قاتلة للسوق الموازي للدولار بشكل مفاجئ.