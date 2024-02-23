شعبة الاستثمار العقاري: مبيعات العقارات وصلت لأكثر من 700 مليار جنيه في 2023

قال أحمد عبدالله عضو شعبة الاستثمار العقاري، وعضو غرفة العقار المصري، إن القطاع العقاري حقق أرقاما ومبيعات ضخمة خلال الفترة الماضية في ظل تحوط الكثيرين ضد انخفاض قيمة العملة، مضيفًا أن القطاع العقاري حقق مبيعات بقيمة 700 مليار جنيه لـ 20 شركة فقط، العام الماضي.

الاستثمار في العقارات

وأكد خلال حواره على قناة «ON»، أن المبيعات الكبيرة أحد أسبابها التحوط ضد انخفاض قيمة الجنيه، والتضخم المرتفع، إذ أن القطاع العقاري مر بتغييرات كثيرة خلال الفترة الماضية، بداية من جائحة كورونا، حيث تبعها زيادة أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية لزيادة أسعار الفائدة، ثم جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية، والحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والمشاكل الجيوسياسية المتتابعة، مما أدى لمشكلات في سلاسل الإمداد وضعف الإنتاج في بعض المصانع وانخفاض قيمة العملة، مما استدعى لتفكير الناس، في التحوط ضد انخفاض قيمة الجنيه بالاستثمار في العقارات.

وأوضح أن القطاع العقاري لاعب رئيسي ومحرك قوي للاقتصاد المصري، إذ يمثل 20% من الناتج المحلي، و14% من القوة العاملة.

اختلاف قطاع العقارات عن الصناعة

ولفت إلى أن الدولة المصرية قدمت تسهيلات كثيرة للمطورين العقاريين، خلال الفترة الأخيرة، أبرزها زيادة مدة تنفيذ كل المشروعات الخدمية والاستثمارية بنسبة 20 % من المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ لقطعة الأرض، والسماح بتطبيق قاعدة الحجوم بكل المشروعات العمرانية طبقاً للكثافة السكانية المعتمدة.

وذكر أن العمل في قطاع العقارات مختلف عن الصناعة، حيث أنه يتم البدء في عملية البيع قبل بدء البناء، وهذا مرتبط بتغييرات مختلفة، وتقلبات السوق، والسوق العقاري أصبح صعب، والمطور عليه حمل كبير في تقسيم مشروعات، من ناحية التخطيط والمبيعات والتكلفة.