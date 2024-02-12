حي عين شمس يدعو الملاك ورؤساء اتحاد الشاغلين إلى سرعة تشطيب واجهات العقارات

وجه حي عين شمس بالقاهرة نداءً إلى ملاك العقارات ورؤساء اتحاد الشاغلين، بسرعة التشطيب الخارجي لواجهات العقارات باللون البيج المعتمد لدى محافظة القاهرة.

جاء ذلك في إطار تعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتفعيل دور اتحاد الشاغلين حفاظًا على الثروة العقارية وصيانة العقارات، وتحقيق الشكل الحضاري والذوق العام، وذلك فى ضوء توجيهات الدولة ووزير التنمية المحلية وقرار محافظ القاهرة رقم 3196.

المظهر الحضاري للشوارع

وشدد حي عين شمس على أهمية استعادة المظهر الحضارى للشوارع والمياديين، مؤكدا أنه في حالة عدم الالتزام يجرى بصفة مؤقتة قطع كل المرافق عن العقارات والمباني والمنشآت غير الملتزمة.

وتشهد محافظة القاهرة طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري، لتحسين الصورة البصرية، والحفاظ على المظهر الجمالي للعاصمة.

رفع كفاءة الميادين

وتتابع المحافظة رفع كفاءة الميادين بأحياء المناطق الأربعة بالقاهرة والطرق المؤدية إليها، والاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي، والحد من أي تشوهات، وتأكيد تحقيق السيولة المرورية للشوارع من أجل الارتقاء بالخدمات والحد من أي أزمات تواجه المواطنين.