هل العقارات استثمار طويل الأجل؟.. «معلومات الوزراء» يجيب

قال الدكتور إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية السابق والخبير الاقتصادي إنَّ الذهب مخزنًا للقيمة وأداة التحوط الأولى على مستوى العالم، وعادة مع ارتفاع معدلات التضخم يلجأ الناس لشراء الذهب سواء كسبائك الذهب أو مصوغات للحفاظ على قيمة المدخرات، إلا أنَّ الذهب مرتبط بأسعاره العالمية، وعلاقته مع حركة الدولار، لذلك يكون أداة تحوط أكثر من كونه عائد ادخاري أو استثماري.

الاستثمار لا يقتصر على شراء الوحدات بشكل مباشر

وأضاف الخبير الاقتصادي في فيديو نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على الصفحة الرسمية له، أنَّ القطاع العقاري على الرغم من أنَّه لا يعد مخزنًا للقيمة عالميًا مقارنة بالذهب، إلا أنَّه في مصر يعد أداة تحوط رئيسية واختياره ليس فقط للاستخدام ولكن في أوقات كثيرة يكون بغرض الاستثمار وحفظ قيمة المدخرات، وهذا الاستثمار لا يقتصر على شراء الوحدات بشكل مباشر سواء كانت سكنية او تجارية ولكن هناك طرق أخرى.

وأوضح أنَّه في آخر 10 سنوات كانت نسبة القطاع العقاري من إجمالي الناتج المحلي بمصر ارتفع من 13% تقريبًا إلى 20%، وعلى الرغم من هذا النمو الكبير إلا أنَّه يمر بفترات ركود خلال تلك الفترة لأسباب مختلفة.

الشهور الأخيرة شهدت طفرة واضحة في حجم الطلب على العقارات بصفة عامة

وتابع: «الشهور الأخيرة شهدت طفرة واضحة في حجم الطلب على العقارات بصفة عامة، والنسبة الأكبر على عروض التقسيط التي تقدمها الشركات، وأصبحت الشركات تضع في اعتبارها معدلات التضخم الحالية والمتوقعة».

ولفت إلى أنَّ الوسائل الأخرى المتاحة للاستثمار في القطاع العقاري، عديدة منها أسهم الشركات العقارية المتداولة في البورصة والقطاع العقاري الأكثر تنوعًا في البورصة المصرية.