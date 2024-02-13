محافظة القاهرة: نقلة حضارية في ميدان الألف مسكن وطلاء واجهات العقارات

قال الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن ميدان الألف مسكن شهد نقلة كبيرة من نقل المواقف العشوائية وضبط الأمور وإقامة موقف نموذجي جديد للحد من الزحام، إذ يستوعب نحو 3 آلاف سيارة واستعادة المظهر الحضاري والجمالي في جسر السويس.

وأضاف «صابر»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ميدان الألف مسكن سيشهد إقامة لاند سكيب لإضافة مظهر جمالي والقضاء على العشوائيات تماما والباعة الجائلين، وجار العمل على طلاء واجهات العقارات المطلة على الميدان بمشاركة المواطنين.

الموقف الجديد للسيارات

وأضاف نائب المحافظ، أن الموقف الجديد للسيارات بالألف مسكن يضم حاليا نحو 800 سيارة، فيما جرى منح مهلة لمدة شهر للسيارات غير المرخصة لتوفيق أوضاعها، بالإضافة إلى إصلاح السيارات المتهالكة، كما يضم الموقف الجديد مواقف السلام والمرج والمطرية وعين شمس والتجمع، مشيرًا إلى أن الموقف الجديد مكون من ثلاثة طوابق وتم تنفيذه بواسطة الشركة الوطنية للطرق.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار إعادة تخطيط وتنظيم منطقة الألف مسكن وشارع جسر السويس، موضحًا أن الموقف الجديد قضى على الزحام والتكدس وسهل المرور بشارع جول جمال ومنطقة الألف مسكن.