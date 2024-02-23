عضو «التنسيقية»: مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يساهم في حل أزمة السيولة الدولارية

أشاد المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بنجاح الحكومة في توقيع مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، مؤكدا أن المشروع امتداد تاريخي لعمق العلاقات الاستراتيجية والتعاون الثنائي مع الإمارات.

توفير مئات الآلاف من فرص العمل

وأكد «الباز» في بيان، منذ قليل، أن المشروع يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية لتنمية وتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي، وتحويلها لوجهة عالمية ومقصد سياحي عالمي فضلا عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل للشباب وشركات القطاع الخاص التي ستشارك في مشروع رأس الحكمة.

جذب استثمارات مباشرة

وأوضح الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن المشروع يتضمن ضخ 35 مليار دولار في السوق المصرية خلال شهرين مما يساهم في حل أزمة السيولة الدولارية، من خلال حصول مصر على 35% من أرباح المشروع، ودفع عجلة الإنتاج المحلي؛ مما يعزز الثقة أكثر في الاقتصاد المصري.

وأكد أن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة كلل جهود الدولة المصرية لجذب الاستثمارات المباشرة وتذليل العقبات أمام المستثمرين سواء من خلال الشباك الواحد أو الإعفاءات، أو تهيئة البيئة التشريعية للاستثمار، موضحا أن صفقة رأس الحكمة سيشعر بمردودها المواطن البسيط خاصة بعد توفير العملة الصعبة وخفض ارتفاع الأسعار.