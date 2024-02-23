«مستثمري جنوب سيناء»: مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة إضافة للسياحة المصرية

قال المهندس تامر مكرم رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري جنوب سيناء، إن مشروع رأس الحكمة إضافة للسياحة المصرية ويجذب الكثير من مختلف الجنسيات من كل دول العالم ويٌسهم في إنعاش القطاع وتحقيق نتائج ملموسة يدر عائدات مالية كبرى.

مشروع رأس الحكمة يعطي الثقة للمستثمرين الأجانب في مصر

وأضاف«مكرم»، أن العمل على الشراكة مع الإمارات في مشروع رأس الحكمة يعزز ثقة المستثمر الأجنبي للاستثمار في السوق المحلية، لافتا إلى أن عقد تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي يعد أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد، ويضمن توفير ملايين فرص العمل للشباب المصري و استثمارات مربحة للبلاد.

رأس الحكمة بداية للاستثمارات الضحكة في مصر

وأشار«مكرم»، إلى أن مشروع رأس الحكمة بداية للعديد من المشروعات الاستثمارية الضخمة بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين بما ينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي وعلى المصريين ككل.