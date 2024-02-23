«التحالف الوطني»: إجراء 100 عملية «رمد» مجانية لغير القادرين بالقاهرة

أجرت مؤسسة الجارحي عمليات رمد «عيون»، مجانية لنحو 100 مستفيد من غير القادرين بمركز برادة للعيون بالقاهرة، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

مبادرة مصر في عيوننا

وأوضح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في بيان له، أن هذه الخدمة الطبية تأتي استكمالا لمبادرة المؤسسة «مصر في عيوننا»، بالتعاون مع مؤسسة مرفت سلطان للكشف والعلاج المجاني لأمراض العيون، ومسببات ضعف وفقدان الإبصار لغير القادرين من أهالينا بمراكز محافظة الفيوم.

تحويل المخلفات الزراعية إلى سماد عضوي طبيعي

في سياق آخر، نفذت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مدرسة حقلية للمزارعين بقرية بني سمرج في مركز سمالوط بمحافظة المنيا، للتوعية بأهمية تنفيذ نماذج الكومبوست، الذي تدور فكرته على تحويل المخلفات الزراعية إلى سماد عضوي طبيعي، لعدد من مزارعي ومزارعات المحافظة المستفيدين من مبادرة ازرع.