التحالف الوطني يعيد إعمار وتأهيل 28 منزلا في قرية اللبشة بالشرقية

استعرضت قناة «أون»، تقريرا تلفزيونيا بشأن جهود التحالف الوطني وجمعية الأورمان في قرية اللبشة مركز صان الحجر بالشرقية، تحت عنوان «التحالف الوطني وجمعية الأورمان يعيدان إعمار وتأهيل 28 منزلا بقرية اللبشة مركز صان الحجر بالشرقية».

إعادة إعمار كامل لـ28 منزل بالقرية

وقال صلاح حسين غنيم، مندوب جمعية الأورمان بالشرقية، إنّه جرى تنفيد هدم وإعادة إعمار كامل لـ28 منزلا على نفقة جمعية الأورمان تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والتحالف الوطني، موجّها الشكر إلى الرئيس السيسي على دعمه الدائم للأسر الأكثر احتياجا، متابعا: «سيتم تسليم القرية بعد أسبوع أو 10 أيام حاليا».

مكان آدمي يصلح للمعيشة

وقال أحد المستفيدين من إعادة الإعمار: «كنا قاعدين في مستنقع، كان بيطلع علينا ميّة من تحت الأرض وتنزل علينا العقارب والتعابين والفئران من فوق الأسطح، وربنا يبارك في جميعة الأورمان التي أنقذتنا من المستنقع الذي كنا نعيش فيه، وعملت لنا منزل نعيش فيه».

وأكد مواطن آخر من المستفيدين: «الميّة كانت بتخرج من تحت الأرض وتسير في الشوارع، والرطوبة كانت واكلة البيت، وكنا نمد إيدينا كده في الجدران، والفئران والتعابين تنزل علينا من فوق، كنا نعيش في مستنقع، ومكنش في عيشة بني آدم، المكان كان غابة وفيه وحوش، وإحنا بنشكر الرئيس السيسي لأننا نقلنا من حال إلى أفضل».