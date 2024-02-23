قافلة مجانية لأمراض العيون مجانا في الفيوم برعاية «التحالف الوطني»

شهدت محافظة الفيوم، انطلاق قافلة طبية كبرى لتوقيع الكشف بالمجان على أمراض العيون، ضمن مبادرة «عينيك في عنينا» لمكافحة العمى ومسببات ضعف الإبصار، وذلك تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إذ تضمنت القافلة أيضًا تقديم الأدوية وعمل النظارات لمن يحتاج بالمجان تمامًا من خلال جمعية «صناع الخير»، إلى جانب إجراء العمليات الجراحية للمحتاجين.

وقال محمود الحجر مدير مكتب صناع الخير في محافظة الفيوم، إنّهم أطلقوا مبادرة «عينيك في عنينا» لمكافحة مسببات العمى، منذ عام 2017، وما تزال أعمالها مستمرة، مُشيرًا إلى أنّ القافلة التي نظمتها في قرية دمو بمركز الفيوم تضمنت تجهيز مستشفى رمد كامل، واستقبل الأهالي وسجل بياناتهم ثم خضعوا للكشف الطبي وفحص قاع العين وقياس النظر، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

صرف الأدوية بالمجان

وتابع مدير مكتب صناع الخير في محافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه في حالة احتياج الحالات للأدوية يتم صرفها من خلال صيدلية كاملة تم تجهيزها لتشمل جميع أدوية الرمد، مُبينًا إنّه إذا احتاج المريض لنظارات طبية يتم تجهيزها له من خلال تواجد شركة خاصة بالنظارات تُشارك في المبادرة.

نظارات طبية مجانية

وذكر إنّه يجري تسليم النظارات بالمجان تحت رعاية التحالف الوطني أيضًا بعد أسبوع بالضبط من أخذ المقاسات، حيث يجرى تسليمها في نفس مكان القافلة، موضحًا إنّه في حالة احتياج الحالة للخضوع لعملية جراحية في العيون يتم إجراء بحث اجتماعي من خلال باحث ميداني يقوم بإجراء البحث ويستكشف الحالات المستحقة، ثم تحويلها إلى المستشفى لإجراء العمليات.

استمرار القافلة الطبية

وأشار إلى أنّ مبادرة «عينيك في عنينا» تنطلق تحت مظلة التحالف الوطني وتستمر خلال الفترة المقبلة، حتى تجوب كافة قرى ونجوع مراكز محافظة الفيوم، وذلك إلى جانب قوافل ستر وعافية التي أطلقها التحالف الوطني أيضًا.

ولفت إلى انطلاق العديد من المبادرات الأخرى أيضًا مثل مبادرة إعمار المنازل، فضلًا عن افتتاح توسعات مركز استدامة مصنع السجاد اليدوي والذي يضم خمس حرف يدوية جديدة، وما يزال العمل مستمرًا لتقديم كافة الاحتياجات لأهالينا من الأسر الأولى بالرعاية.