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تكريم طه دسوقي عن مسلسل حالة خاصة في «الكاثوليكي للسينما»

كتب:

أميرة عزالدين
تصوير:

عبد الحافظ السيد
10:28 م | الجمعة 23 فبراير 2024
طه دسوق أثناء التكريم

طه دسوق أثناء التكريم

كرم الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ72 اليوم، خلال فعاليات حفل الافتتاح والمقام في قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، الفنان طه دسوقي عن مسلسل «حالة خاصة».

طه دسوقي يشكر المركز الكاثوليكي المصري للسينما

وحرص الفنان طه دسوقي عن توجيه الشكر للمركز، على تقديره للفن ودعمه للشباب، لتكريمه عن أولى بطولاته بالدراما.

مسلسل حالة خاصة

وكان مسلسل حالة خاصة، قد أحدث ردود فعل قوية مع الجمهور، الذي تفاعل مع حلقاته، التي تصدرت مؤشر محركات البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، وشارك في بطولته كل من الفنانة غادة عادل، حسن أبو الروس، وئام مجدي، هاجر السراج، وآخرين من إخراج عبد العزيز، النجار وتأليف مهاب طارق.

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بقلم أميرة عزالدين