طه دسوقي يكشف عن أصعب مشاهده في «حالة خاصة».. «لقاء رام الله»

كشف الفنان طه دسوقي، عن أصعب مشاهده ضمن أحداث مسلسل «حالة خاصة»، الذي لا يزال يحقق ردود أفعال قوية مع الجمهور، مشيرًا إلى أن مشهد الإنترفيو في بداية حلقات المسلسل كان الأصعب بالنسبة له، بالاضافة لأول لقاء جمعه مع «رام الله»، التي تجسد دورها الفنانة هاجر السراج.

أصعب مشاهد طه دسوقي في مسلسل حالة خاصة

وأضاف «دسوقي» خلال لقائه مع منصة Watch it، أن المسلسل أراد تسليط الضوء على أن البشر مختلفين في طباعهم وطريقة تفكيرهم، وليس شخصية «نديم» فقط، والأمر لا يتعلق بالمرض ولكن بطريقة التفكير ومحاولة الوصول لنقطة تفاهم.

أحداث وأبطال مسلسل حالة خاصة

وتناول مسلسل «حالة خاصة» مرض التوحد من منظور مختلف دراميًا لأول مرة، وهو ما جعله يتصدر مؤشر محرك البحث جوجل، والأكثر مشاهدة عبر منصة watch it، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين وهم غادة عادل، طه دسوقي، هاجر السراج، وئام مجدي، حسن أبو الروس، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج عبدالعزيز النجار وتأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجنايني بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.