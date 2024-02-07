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معرض القاهرة الدولي للكتاب

طه دسوقي: دور نديم كان صعب وردود الناس أكبر مما توقعت

كتب:

شريف سليمان
01:17 ص | الأربعاء 07 فبراير 2024
الفنان طه دسوقي

الفنان طه دسوقي

قال الفنان طه دسوقي، إنّ دوره في مسلسل «حالة خاصة»  في شخصية نديم أبو سريع حقق ردود أفعال أكثر مما توقع بكثير، مشددًا على أنه سعيد بذلك، خاصة وأن المسلسل حاز على إعجاب الجمهور منذ الحلقة الأولى وهو مفاجأة بالنسبة له.

وأضاف دسوقي خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»: «مبسوط أن الناس شافت حاجة بشكل مختلف ومعبر عنها بشكل غير تقليدي»، لافتًا إلى أن أهم جزء أعجبه في شخصية المصاب بمرض «التوحد» أثناء فترة التحضير للشخصية هو الجزء «الطفولي» في الشخصية.

وتابع الفنان: «شخصية نديم مش بيعرف يعبر عن إحساسه أو يستخدم طريقة مختلفة زي الناس العادية في التعبير، ومش بيفهم إحساس اللي قدامه، ودي كانت أصعب جزئية إزاي اعبر عن حب أو كره».  

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