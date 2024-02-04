طه دسوقي: خضعت لتدريبات مكثفة للتحضير لمسلسل «حالة خاصة»

قال الفنان طه دسوقي، إنه تحمس للمشاركة في مسلسل «حالة خاصة»، لشغفه بالاطلاع علي أصحاب ذلك العالم من المتوحدين، خاصة وأن معلوماته عنهم كانت ضئيلة للغاية، لافتًا إلى أنه خضع إلى ورش تمثيل للتحضير لشخصية «نديم»، وقام بعمل أبحاث مكثفة عن مرض التوحد.

رسالة طه دسوقي من مسلسل حالة خاصة

وأضاف «دسوقي» خلال لقاء مع منصة Watch it، أنه أراد توصيل رسالة مهمة من خلال المسلسل، وهي أن التوحد ليس مرضًا أو إعاقة ذهنية؛ ولكنه اختلاف في طريقة التفكير، وهو ما يسمى علميًا اضطراب طيف التوحد، مشددًا على أن الاضطراب الذي يصاحب الأشخاص المصابين به، يكون في طريقة التواصل الاجتماعي مع الآخرين وتكوين علاقات معهم.

ردود الأفعال حول مسلسل حالة خاصة

وحقق المسلسل ردود أفعال قوية، ولازال صدى نجاحه مسلسل حالة خاصة مستمرا على الرغم من انتهاء عرض حلقاته، والتي تضمنت 10 حلقات، وشارك في بطولته كل من طه دسوقي، غادة عادل، حسن أبو الروس، وئام مجدي، هاجر السراج، وعدد آخر من الفنانين من إخراج عبدالعزيز النجار، وتأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجناينى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.