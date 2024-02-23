نقاد: غادة عبدالرازق تجيد اختيار أدوارها.. ومسلسل صيد العقارب تجربة فنية جديدة

اختيار الأدوار بعناية والتنوع فى تقديم الشخصيات، بخلاف وجود سيناريو مُحكَم ومُخرج جيد، من العوامل المهمة لكل فنان موهوب حريص على تقديم أفضل ما لديه لجمهوره، وذلك حسب تصريحات نقاد فنيين لـ«الوطن» وتأكيدهم أن غادة عبدالرازق من الممثلات اللاتى يُجدن عملية الاختيار، مع عدم حصر نفسها فى شخصيات بعينها وقدرتها على تجديد دمائها باستمرار، الأمر الذى يجعلهم يترقبون عرض مسلسلها الجديد «صيد العقارب» المشارك فى موسم رمضان 2024.

«قاسم»: ممثلة ذكية فنياً

قال الناقد الفنى محمود قاسم إن الفنانة غادة عبدالرازق تمتلك مقومات النجومية والنجاح، وتتمتع بقبول عالٍ لدى المشاهدين، ومن أكثر الممثلات اللاتى يتمتعن بـ«ذكاء فنى» وتُحسن اختيار أدوارها بعناية، وتبحث دائماً عن الاختلاف ولا تسجن نفسها فى دور بعينه، خصوصاً أن هناك بعض الممثلين الذين يخافون من فكرة التجديد وبالتالى يجدون أنفسهم وقعوا فى فخ التكرار.

وأوضح أن المشاهد دائماً يعلم أنه مع الأعمال الدرامية التى تقودها غادة عبدالرازق سيكون أمام عمل مختلف، ولذلك أتوقع النجاح لمسلسل «صيد العقارب»، والمؤشرات الأولية تخبرنا أننا سنكون أمام عمل قوى، وهو من نوعية الأعمال التى تستطيع «غادة» اللعب معها واستعراض موهبتها من خلالها فى ظل وجود شخصيات كثيرة يحيط بها الغموض، ما يمنح الأحداث المزيد من الإثارة والتشويق.

وأشار «قاسم» إلى أن فهم غادة عبدالرازق لطبيعة الشخصية التى تقدمها ينعكس على الأداء والملابس والمظهر الخارجى كله، وذلك فى ظل مهارتها فى تقديم الأدوار بكل تناقضاتها، سواء كانت سيدة شعبية، أو من طبقة راقية، أو هناك من يلاحقها ويحاول إيذاءها، وبالتالى هى تعلم ماذا تقدم ودائماً ما تحتاج لمخرج «شاطر» وسيناريست «ماهر» يهيئان لها كافة الظروف لتقديم مخزون الإبداع بداخلها.

«موريس»: العمل الفنى يضم نجوماً ذوى ثقل

وقالت الناقدة الفنية ماجدة موريس إن هناك ضرورة لأن يكون الفنان حريصاً على انتقاء أدواره والأعمال الفنية التى يشارك فيها لأنها بمثابة رصيده وإرثه الذى يتركه لجمهوره، وذلك استناداً فى المقام الأول على السيناريو الذى بحوزته، وإذا ما كان سيضيف له أم لا جديد على الإطلاق، فضلاً عن وجود مخرج يمتلك أدواته بمهارة.

وأشارت إلى أن غادة عبدالرازق، على مدار السنوات الماضية التى اعتلت فيها عرش البطولة، كان لديها هذا النوع من الحرص على اختيار الشخصيات التى تقدمها على الشاشة، وكانت تصيب فى اختياراتها، الأمر الذى جعل منها «نجمة» يترقب الجمهور ماذا ستقدم لهم فى كل مرة.

وأوضحت أن مسلسل «صيد العقارب» يضم مجموعة كبيرة من الممثلين المتميزين، أبرزهم الفنان رياض الخولى، وهو نجم ذو ثِقل ويفرق كثيراً بطلته على الشاشة، وهو بمثابة داعم قوى لأى عمل فنى يشارك فيه، ورغم كل ما قدّمه من أدوار وشخصيات مختلفة فإنه ما زال بحاجة لإعادة اكتشافه من جديد واستخراج مخزون الإبداع الذى بداخله.

«سعد الدين»: لديها شغف درامى

وقال الناقد الفنى أحمد سعدالدين، إن غادة عبدالرازق من الممثلات اللاتى يُجدن اختيار أعمالهن بعناية شديدة، وتبحث دائماً عن النجاح من خلال السيناريوهات القوية التى تضيف لها، ومن ثم خطواتها مدروسة وتعى جيداً ماذا تقدم، مشيراً إلى أنها منذ انطلاقتها فى مسلسل «عائلة الحاج متولى» عام 2001 نجحت فى أن تلفت الأنظار إليها بشكل كبير، وبالتالى حظيت بأدوار البطولة لتميزها.

وأشار «سعدالدين» إلى أن غادة عبدالرازق مع كل عمل درامى تقدمه وتظهر من خلاله على شاشة التليفزيون تؤكد أنها «ممثلة فاهمة» وتعرف ماذا تقدم للجمهور، وكيف تكون مختلفة فى كل مرة، ولديها شغف بشأن البحث عن سيناريو قوى، خصوصاً أن الكتابة والموضوع الذى تقدمه هو العنصر الأول الذى يضيف لرصيد الممثل.

وأوضح أن المقطع الدعائى لمسلسل «صيد العقارب» يشير إلى أن المشاهدين على موعد مع عمل درامى مميز فى رمضان 2024، لا سيما أنه يتطرق إلى ما يتعلق بـ«سم» العقارب والأمصال التى تُصنع منه الأدوية والمعارك التى قد تدور بسببه، وأن هناك غموضاً وألغازاً ستكشف عنها الأحداث، متابعاً: وهذه من القضايا والموضوعات الجديدة التى تتطرق لها الدراما، ومن ثم الأمل فى أن تكون الحلقات الأولى قوية.

واستطرد بقوله «غادة عبدالرازق بطلة نسائية قوية ولها جمهورها الذى يترقب أعمالها، ويترقب معها القضية التى تطرحها، والسيناريو الذى يسير عليه العمل، لأن الفنان حتى لو كان صاحب شعبية طاغية إذا لم يكن هناك سيناريو قوى يسنده ويبنى عليه إبداعه لن يحقق العمل النجاح المطلوب، الجمهور ينتظر نجمه المفضّل من خلال عمل مصنوع بمهارة واحترافية».