بعد «جولدن جلوب».. «Oppenheimer» يحصد نصيب الأسد من جوائز اختيارت النقاد

نجح فيلم «Oppenheimer» للمخرج كريستوفر نولان، في الحصول على نصيب الأسد من الجوائز في حفل توزيع جوائز اختيارات النقاد السنوي الـ29، مساء أمس، بإجمالي 8 جوائز بما فيها جائزة أفضل فيلم، وجاء ذلك بعد أيام قليلة من حصول الفيلم على أكبر عدد جوائز في حفل جوائز الـ«جولدن جلوب» الـ81.

كيليان مورفي يخسر أفضل ممثل

في الوقت الذي حصل فيه فيلم «Barbie» على أكبر عدد ترشيحات لجوائز بواقع 18 ترشيحا لم يحصد منهم سوى 6 جوائز، إلا أنَّ الحفل انتهى بحصول فيلم «Oppenheimer» على أكبر عدد جوائز، وفقا لمجلة «بيبول».

8 جوائز لـ«Oppenheimer» في حفل توزيع جوائز اختيارات النقاد

وحصل الفيلم على 8 جوائز هي: أفضل فيلم، أفضل ممثل مساعد لـ روبرت داوني جونيور، أفضل طاقم فيلم، أفضل مخرج لـ كريستوفر نولان، أفضل تصوير سينمائي، أفضل مونتاج، أفضل مؤثرات بصرية بالإضافة إلى جائزة أفضل موسيقى تصويرية حصل عليها الملحن السويدي لودفيج جورانسون.

بينما خسر بطل الفيلم كيليان مورفي جائزة أفضل ممثل، وهي الجائزة التي حصل عليها الممثل الأمريكي بول جياماتي عن دوره في فيلم «The Holdovers».