نقيب المهن التمثيلية يرد على أزمة النقاد الفنيين مع المهرجان القومي للمسرح

رد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على ما أثير مؤخرا حول أزمة نشبت بين النقاد الفنيين في مصر، والمهرجان القومي للمسرح، في دورته الجديدة التي تحمل اسم الزعيم عادل امام.

أشرف زكي يرد على أزمة مهرجان القومي للمسرح

وقال الدكتور أشرف زكي، في بيان صادر له اليوم الجمعة، إنه مع كامل التقدير لكل نقاد مصر، فهم ركيزة العمل الفني، مشيرا إلى أن النقاد هم طرف مهم في العملية الفنية في مصر.

وناشد الدكتور أشرف زكي، في بيانه، الطرفين، سواء النقاد أو إدارة المهرجان القومي للمسرح؛ بأن هناك صالح عام يهدف إلى خروج المهرجان بشكل يليق بمصر في ظل تحديات كبيرة، مؤكدا أن النقابة تقدر جميع الأطراف.

مهرجان القومي للمسرح المصري

يذكر أن مهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته هذا العام، يحمل أسم الزعيم عادل إمام، ومن المقرر أن يكرم العديد من الفنانين هذا العام، مثل: صلاح عبد الله، ورياض الخولي، ومحمد أبو داوود، وخالد الصاوي، ومحمد محمود، ورشدي الشامي، وأحمد فؤاد سليم، والدكتور سامي عبد الحليم، ومهندسة الديكور نهي برادة، والكاتب محمد السيد عيد.