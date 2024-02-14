اليوم.. آخر موعد لتلقي طلبات الترشح لرابطة النقاد الرياضيين بـ«الصحفيين»

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين بنقابة الصحفيين، أن اليوم الأربعاء آخر موعد لتلقي طلبات الترشح لرابطة المحررين والنقاد الرياضيين.

وتتلقى اللجنة الطلبات بإدارة شئون المجلس بالدور الثاني، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى 12 ظهرا، ويجرى إعلان كشوف المرشحين في الواحدة من بعد ظهر اليوم نفسه.

طلبات الترشح

واوضحت اللجنة أنها تلقت حتى أمس، طلبات الترشح على منصب الرئيس، ونائب الرئيس، وأمين الصندوق، و6 أعضاء.

اللجنة المشرفة على الانتخابات

وتضمن اللجنة المشرفة على الانتخابات في عضويتها الناقد الرياضي الدكتور طارق الأدور، والناقد الرياضي خالد عبد المنعم، برئاسة الناقد الرياضي شوقي حامد، وعضو مجلس النقابة رئيس لجنة المتابعة حسين الزناتي، وعضو مجلس النقابة المشرف على الشعب والروابط محمود كامل.