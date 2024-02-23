غادة عبد الرازق تبرز صفحة «الوطن» عن مسلسلها صيد العقارب.. ملكة على عرش الدراما

أبرزت الفنانة غادة عبد الرازق صفحة «الوطن»، عن مسلسلها الجديد «صيد العقارب»، المقرر عرضه في سباق دراما رمضان ،على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلاميّة.

وجاء إبراز غادة للصفحة عبر خاصية «استوري» بتطبيق «انستجرام»، حيث تناولت الصفحة تفاصيل مسلسلها الجديد «صيد العقارب»، وتوقعات النقاد لهذه التجربة التي تظهر غادة فيها بشكل مختلف، حسبما كشف الإعلان الدعائي للمسلسل الذي جرى طرحه قبل أيام.

ملكة على عرش الدراما

وتضمنت الصفحة «بروفايل» عن غادة عبد الرازق تحت عنوان «ملكة على عرش الدراما»، والذي احتوى على معلومات عن مسيرتها الفنية العامرة بالعديد من الأعمال المميزة، سواء في الدراما التليفزيونية أو السينما.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في مسلسل صيد العقارب مجموعه من نجوم الفن أبرزهم: «غادة عبد الرازق، رياض الخولي وسيمون، وأحمد الشامي، ومحمد علاء، وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح»، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فني مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان.